Tosca Blu ha presentato la nuova collezione primavera-estate 2026, caratterizzata da borse che si ispirano a viaggi e città da esplorare. La linea include accessori con intrecci fatti a mano e forme morbide, tra cui mini bag pensate per un contesto urbano. La collezione mette in evidenza un design fluido e femminile, rivolto a chi cerca oggetti pratici ma dallo stile raffinato.

La collezione SS26 di Tosca Blu trasforma le borse in itinerari di stile: intrecci handmade, volumi morbidi e mini bag ispirate a città da scoprire. La nuova Spring Summer 2026 di Tosca Blu è un invito a partire. Non un semplice esercizio creativo, ma una dichiarazione di identità: la borsa come compagna di viaggio, come mappa emotiva, come estensione del carattere di chi la indossa. La maison immagina un’estate fatta di movimento, libertà e femminilità urbana, dove ogni modello racconta un luogo, un ricordo, un orizzonte possibile. Le silhouette si fanno fluide, modellate da nappe morbide, coulisse, pieghe e arricciature che conferiscono dinamismo e personalità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tosca Blu presenta la SS26: borse che diventano viaggi, tra design fluido e femminilità urbana

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