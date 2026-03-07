Amelie presenta la capsule Marika SS26, una collezione che mette in risalto la femminilità attraverso il raso sfumato, creando effetti di luce e movimento. La linea si caratterizza per le silhouette luminose e un design che richiama le forme classiche, rivisitate in chiave moderna. La collezione si rivolge a chi cerca capi eleganti ma senza tempo, ideali per diverse occasioni.

La capsule Marika SS26 di Amelie celebra una femminilità fluida con raso sfumato, silhouette luminose e design senza tempo. La nuova stagione Primavera Estate 2026 di Amelie si apre con Marika, una capsule che interpreta la femminilità contemporanea attraverso un raso sfumato in costante trasformazione. Un tessuto vivo, mobile, capace di catturare la luce e restituirla in un gioco di intensità che cambia con il ritmo di chi lo indossa. La collezione nasce da un gesto di libertà che affonda le radici nella visione di Rosa Genoni, pioniera di una moda che smette di costringere e inizia ad accompagnare il corpo. From a dream to love è il filo narrativo che attraversa l’intera PE 26: una moda che accoglie, valorizza e sostiene l’unicità di ogni donna, senza taglie, senza età, senza stagioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Amelie lancia Marika SS26: raso sfumato e femminilità in movimento

Amelie presenta la SS26 ispirata a Rosa GenoniLa nuova collezione Amelie SS26 omaggia Rosa Genoni: libertà del corpo, nuovi tagli e potere femminile contemporaneo Amelie presenta la nuova...

Gioseppo Woman lancia “Il Capriccio”, la nuova capsule SS26Gioseppo Woman presenta “Il Capriccio”, la capsule SS26 tra stampe audaci, ballet runner e comfort ricercato.