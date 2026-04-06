Titoli di Stato | ecco le 5 date di aprile per investire in Bot e Btp

A partire dal 9 aprile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aperto le nuove emissioni di titoli di Stato italiani, tra cui Bot e Btp. Sono state programmate cinque date di emissione nel mese di aprile, con l’obiettivo di offrire opportunità di investimento ai risparmiatori interessati a strumenti finanziari di breve e lungo termine. Le date precise e i dettagli delle emissioni sono state rese note dalla stessa istituzione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze riapre a partire dal 9 aprile le emissioni dei titoli di Stato italiani, offrendo una gamma diversificata di strumenti finanziari per i risparmiatori. Il piano, coordinato dal Dipartimento del Tesoro insieme alla Banca d’Italia, prevede collocamenti che vanno dai Bot a breve scadenza ai Btp con orizzonti temporali che superano i vent’anni. L’agenda di questo mese è densa di appuntamenti. Gli investitori dovranno segnare cinque date fondamentali: il 9 aprile per l’asta Bot, il 10 per i titoli a medio-lungo termine, il 24 per i Btp Short Term e i Btp€i, mentre il 28 e il 29 aprile vedranno rispettivamente un nuovo Bot e un’altra emissione a medio-lungo termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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