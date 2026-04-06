Terremoto nel pisano | scossa di magnitudo 3

Da pisatoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile, alle 4 del mattino, una scossa di magnitudo 3 è stata registrata nel territorio pisano in Toscana. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. La zona interessata si trova vicino a un’area già soggetta a eventi sismici nei mesi scorsi. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno invitato la popolazione a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.

Ancora un terremoto in Toscana, stavolta in provincia di Pisa. Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile, alle ore 4.14, i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 3, con epicentro a 4km da Castelnuovo Valdicecina ad una profondità di 8 km. Nei giorni scorsi in Toscana si erano registrate altre due scosse di terremoto. La prima lo scorso 25 marzo con epicentro a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, con una magnitudo di 4.0.La seconda, il 26 marzo, di magnitudo 4.1 con epicentro nella zona di Pistoia.In entrambi i casi non si sono registrati danni a cose e persone. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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