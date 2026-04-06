Terremoto nel pisano | scossa di magnitudo 3

Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile, alle 4 del mattino, una scossa di magnitudo 3 è stata registrata nel territorio pisano in Toscana. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. La zona interessata si trova vicino a un’area già soggetta a eventi sismici nei mesi scorsi. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno invitato la popolazione a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.

Ancora un terremoto in Toscana, stavolta in provincia di Pisa. Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile, alle ore 4.14, i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 3, con epicentro a 4km da Castelnuovo Valdicecina ad una profondità di 8 km. Nei giorni scorsi in Toscana si erano registrate altre due scosse di terremoto. La prima lo scorso 25 marzo con epicentro a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, con una magnitudo di 4.0.La seconda, il 26 marzo, di magnitudo 4.1 con epicentro nella zona di Pistoia.In entrambi i casi non si sono registrati danni a cose e persone. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Il terremoto 17 anni fa: all'Aquila la notte del ricordo tra musica, fiori e silenzio. Morirono 309 persone facebook

Sono trascorsi 17 anni da quella notte che cambiò la storia de L'Aquila, un tremendo terremoto che fece più di 300 morti. Molte cicatrici fanno ancora parte del tessuto della città abruzzese. Il reportage dell'inviata del #tg3 x.com