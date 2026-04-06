Gaggiano contadino devia il corso di una roggia per irrigare i campi e provoca una strage di pesci

A Gaggiano, un contadino ha deviato il corso di una roggia nel tentativo di irrigare i campi, causando la morte di un gran numero di pesci. Sul luogo sono intervenuti il Nucleo Ittico Venatorio e i vigili del fuoco, che hanno utilizzato due autocisterne in momenti distinti per versare acqua e cercare di fermare la moria. L’incidente ha coinvolto l’ambiente acquatico e le attività agricole circostanti.

Un contadino devia il corso d’acqua per irrigare i campi e provoca una moria di pesci. Sul posto sono intervenuti il NIV (Nucleo Ittico Venatorio) e i vigili del fuoco che, con due autocisterne in momenti diversi, hanno sversato acqua per interrompere la mattanza. L’agricoltore, infatti, si è rifiutato di reimmettere acqua nella roggia. Presenti anche le GEV – settore caccia. Gaggiano, moria di pesci nel canale a San Vito - 6 aprile 2026 - foto SpfAnsa L’allarme. A lanciare l’allarme sono state le Sentinelle del Parco Sud, alle quali alcuni residenti avevano segnalato una grave sofferenza della fauna ittica: carpe di grossa taglia (3-5 kg), cavedani e pesci di piccola taglia appartenenti a diverse specie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gaggiano, contadino devia il corso di una roggia per irrigare i campi e provoca una strage di pesci Gaggiano, contadino devia il corso dell’acqua per irrigare i campi e provoca una strage di pesciUn contadino devia il corso d’acqua per irrigare i campi e provoca una moria di pesci. Giornata conclusiva per il corso “Cuoco Contadino” di Campagna Amica – Terranostra CampaniaTempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta presso l’Agriturismo Amico Bio di Giano Vetusto, la giornata finale del percorso di formazione dedicato ai...