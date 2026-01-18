Il decreto legge PNRR introduce nuove norme per semplificare le procedure nelle opere pubbliche, riducendo i divieti e la burocrazia. Questa revisione mira a rendere più snelle le procedure di realizzazione, ma solleva anche alcune criticità riguardo a possibili semplificazioni eccessive. È importante analizzare attentamente gli effetti di queste modifiche sulla trasparenza e sull’efficienza del settore pubblico.

Il decreto legge Pnrr arriva a semplificare ulteriormente la gestione delle opere pubbliche, ma non è per forza una buona notizia. Nell’ultima bozza, elaborata nel Ministero per la pubblica amministrazione, si legge che sarà eliminato il potere di veto delle amministrazioni preposte alla tutela del territorio e dei beni culturali. Una semplificazione estrema, che è stata rinominata norma anti-veti. Lo Stato impone il sì alle opere pubbliche con l’obiettivo di velocizzare i tempi e arrivare a mettere il primo mattone. I pareri dovrebbero essere gestiti, secondo la bozza, entro 30 giorni o al massimo 45 se sono in gioco tutela ambientale, paesaggistica, beni culturali, salute o incolumità pubblica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Opere pubbliche, addio divieti e stop alla burocrazia lenta: Meloni impone il “sì”

Addio a Gino Nicolais, morto il Prof delle opere pubbliche: lutto nel mondo accademico e politico italiano

È deceduto Luigi Nicolais, noto docente universitario, ex ministro e Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. La sua figura ha lasciato un'impronta significativa nel settore delle opere pubbliche e nel mondo accademico e politico italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama istituzionale e scientifico nazionale.

Leggi anche: Marotta sullo stadio: “Entro il 2030? Burocrazia lenta”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Opere pubbliche, arriva la norma anti veti per velocizzare l’autorizzazione ilsole24ore.com/art/autorizzaz… x.com

Infrastrutture, addio veti: lo Stato impone il sì forzato alle opere pubbliche Il nuovo decreto Pnrr trasforma l'emergenza in regola: stop ai "no" secchi delle Sovrintendenze... - facebook.com facebook