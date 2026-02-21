Spettatori Juve Como | il dato sui tifosi presenti oggi pomeriggio all’Allianz Stadium Tutti i dettagli

Oggi allo stadio Juventus si sono radunati numerosi tifosi, rispondendo con entusiasmo alla partita contro il Como. La presenza di spettatori ha superato le aspettative, portando una grande energia tra le tribune. Molti di loro hanno acquistato i biglietti già nei giorni scorsi, desiderosi di sostenere la squadra in un momento difficile. La curva si è riempita di bandiere e sciarpe, creando un’atmosfera vibrante prima del calcio d’inizio.

