Sorpreso con hashish e cocaina in tasca | 39enne finisce in manette

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di hashish e cocaina nelle sue tasche. L’episodio si è verificato nel territorio padovano, dove le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. L’arresto si inserisce in un’azione più ampia di repressione di attività illegali legate alla droga nella zona.

Lo spaccio non si ferma neanche a Pasqua. Ieri 5 aprile i carabinieri in galleria San Carlo all'Arcella hanno messo le manette ai polsi ad un uomo trovato in possesso di diverse dosi di droga La piaga della droga non conosce la parola crisi nel padovano. Le forze dell'ordine in prima linea per tentare di stroncare ogni situazione di degrado e pericolosità per la popolazione. Prosegue senza sosta l’attività di controllo e prevenzione dei carabinieri del comando provinciale di Padova su tutto il territorio cittadino, con l’obiettivo di contrastare la microcriminalità e lo spaccio di strada. I militari dell'Arma della stazione di Padova Principale hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, già noto alle forze dell’ordine e residente in città, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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