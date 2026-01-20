10 vigili del fuoco sotto procedimento disciplinare per essersi inginocchiati contro genocidio a Gaza Usb | No a militarizzazione corpo nazionale
L’USB ha annunciato un dibattito pubblico a Roma il 28 gennaio, in risposta alle vicende dei 10 vigili del fuoco sotto procedimento disciplinare per aver espresso solidarietà al popolo di Gaza. In un comunicato, il sindacato sottolinea la propria posizione contro la militarizzazione delle forze di emergenza e invita alla riflessione su questo episodio, mantenendo un tono sobrio e rispettoso delle diverse opinioni.
Pisa, vigili del fuoco inginocchiati contro genocidio a Gaza, Viminale dispone procedimento disciplinare per 10 di loro: "In divisa non si può"Il Viminale ha aperto procedimenti disciplinari nei confronti di dieci vigili del fuoco di Pisa, coinvolti in una protesta contro il conflitto a Gaza.
Minuto di silenzio per Gaza, procedimento disciplinare per dieci Vigili del fuoco: il caso Pisa tra Stato e libertà di coscienzaA Pisa, dieci vigili del fuoco sono sotto procedimento disciplinare per aver partecipato, quattro mesi fa, a un minuto di silenzio in ginocchio durante una manifestazione per Gaza.
