10 vigili del fuoco sotto procedimento disciplinare per essersi inginocchiati contro genocidio a Gaza Usb | No a militarizzazione corpo nazionale

L’USB ha annunciato un dibattito pubblico a Roma il 28 gennaio, in risposta alle vicende dei 10 vigili del fuoco sotto procedimento disciplinare per aver espresso solidarietà al popolo di Gaza. In un comunicato, il sindacato sottolinea la propria posizione contro la militarizzazione delle forze di emergenza e invita alla riflessione su questo episodio, mantenendo un tono sobrio e rispettoso delle diverse opinioni.

