Dall’Enea un dispositivo per conoscere gli inquinanti dell’aria in tempo reale

Un nuovo dispositivo sviluppato dai ricercatori dell’Enea permette di misurare gli inquinanti gassosi nell’aria in tempo reale. Il sistema utilizza tecnologia avanzata e può rilevare diverse sostanze presenti nell’atmosfera senza ritardi. Questo strumento si inserisce in un progetto di monitoraggio ambientale volto a ottenere dati immediati sulla qualità dell’aria.

Gli inquinanti gassosi dell’aria? Si possono conoscere in tempo reale. Il tutto grazie a un dispositivo elettronico, messo a punto dai ricercatori dell’Enea, che usa tecnologia di ultima generazione. Con il nuovo sistema, oltre a misurare le concentrazioni di gas disperse in atmosfera, si può svolgere un’osservazione costante della qualità dell’aria e la calibrazione o ricalibrazione di sensori elettrochimici per gas. «A differenza dei dispositivi di uso comune - spiega Domenico Suriano, ricercatore del Laboratorio Modelli e misure per la qualità dell’aria del Dipartimento Sostenibilità presso il Centro Ricerche di Brindisi e inventore del... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Dall’Enea un dispositivo per conoscere gli inquinanti dell’aria in tempo realeGli inquinanti gassosi dell’aria? Si possono conoscere in tempo reale. Il tutto grazie a un dispositivo elettronico, messo a punto dai ricercatori dell’Enea, che usa tecnologia di ultima generazione. msn.com

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