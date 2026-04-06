SMILE | intoppo tecnico in produzione slitta il lancio di Avio

L’azienda Avio ha annunciato che il lancio del satellite SMILE, previsto per il 9 aprile 2026 alle 03:29 locali da Kourou, è stato rinviato a causa di un problema tecnico riscontrato in una linea di produzione. La data e l’orario del nuovo tentativo non sono ancora stati comunicati. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla natura dell’intoppo o su eventuali interventi in corso è stato fornito.

L’azienda Avio ha comunicato il rinvio del lancio del satellite SMILE, inizialmente fissato per il 9 aprile 2026 alle ore 03:29 locali (08:29 italiane) da Kourou, a causa di un intoppo tecnico in una linea di produzione. Il problema ha colpito un componente di un sottosistema dopo che il lanciatore per il volo VV29 era stato integrato. Il rinvio non è dovuto a un guasto del razzo in sé, ma a un’anomalia riscontrata durante la fase di fabbricazione di un elemento specifico. Gli esperti devono ora condurre una serie di accertamenti per garantire che non vi sia alcun legame tra l’incidente produttivo e il vettore, così da certificare la sicurezza del volo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SMILE: intoppo tecnico in produzione, slitta il lancio di Avio Ariane 6: L’Europa riparte dallo spazio con un lancio record di 32 satelliti Amazon. Avio protagonista.Ariane 6: L’Europa Riconquista lo Spazio con un Lancio da Record Kourou, Guyana Francese, 12 febbraio 2026 – L’Europa ha compiuto oggi un passo... Starship: Musk slitta il lancio di un mese per lo scudo termicoElon Musk ha confermato ufficialmente uno slittamento di circa un mese per il prossimo volo di prova del razzo Starship.