Da oggi sono in vigore le nuove regole sul lavoro agile, con l’introduzione di sanzioni che possono arrivare fino a 7.500 euro per le aziende che non si conformano alle disposizioni. Le norme riguardano le modalità di svolgimento dello smart working e le responsabilità delle imprese nel garantire il rispetto delle nuove disposizioni. Le sanzioni si applicano in caso di inadempienze da parte dei datori di lavoro rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla legge.

Da oggi entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile che introducono sanzioni fino a 7.500 euro per le aziende che non si adegueranno alle nuove regole. Si tratta della novità principale contenuta nella legge annuale sulle pmi. Al ritorno dalle vacanze pasquali le imprese dovranno infatti adeguarsi alle nuove disposizioni. Con le normative aggiornate centrale sarà l'informativa scritta che deve essere consegnata al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in cui devono essere evidenziate la prevenzione e i rischi per chi lavora da fuori. Fra gli altri, l’uso eccessivo e corretto dei videoterminali e degli smartphone, l’ambiente di lavoro e una corretta postura. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Smart working, dal 7 aprile previste multe fino a 7.500 euro. Cosa cambia per i datori di lavoro

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Così il governo studia un’estensione dello smart working (modello Covid). Di @LucaRoberto11 x.com