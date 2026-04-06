Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha fatto un’affermazione riguardante Francesca Manzini, dicendo che l’imitatrice “si venderebbe pure la madre pur di vincere”. La frase ha suscitato reazioni tra i partecipanti e il pubblico, portando a commenti e discussioni all’interno della casa. La polemica si è concentrata sulla veridicità delle affermazioni e sul tono usato durante la trasmissione.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha scatenato un vero e proprio caso parlando di Francesca Manzini, riportando una frase che ha subito fatto discutere: secondo quanto le sarebbe stato riferito, l’imitatrice “si venderebbe pure la madre pur di vincere”. Le parole hanno immediatamente creato tensione nella Casa, provocando una crisi emotiva nella Manzini. Al termine della puntata, le due concorrenti hanno tentato un chiarimento. Paola ha precisato: “Ho solo riportato una cosa che mi è stata detta su di te, che sei disposta a tutto. Persone che hanno fatto un altro programma con te mi hanno detto questo. Io ho solo riferito”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Si venderebbe pure la madre pur di vincere”: scoppia la polemica al GF Vip

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