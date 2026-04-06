Si venderebbe pure la madre pur di vincere | scoppia la polemica al GF Vip

Da tivvusia.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha fatto un’affermazione riguardante Francesca Manzini, dicendo che l’imitatrice “si venderebbe pure la madre pur di vincere”. La frase ha suscitato reazioni tra i partecipanti e il pubblico, portando a commenti e discussioni all’interno della casa. La polemica si è concentrata sulla veridicità delle affermazioni e sul tono usato durante la trasmissione.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha scatenato un vero e proprio caso parlando di Francesca Manzini, riportando una frase che ha subito fatto discutere: secondo quanto le sarebbe stato riferito, l’imitatrice “si venderebbe pure la madre pur di vincere”. Le parole hanno immediatamente creato tensione nella Casa, provocando una crisi emotiva nella Manzini. Al termine della puntata, le due concorrenti hanno tentato un chiarimento. Paola ha precisato: “Ho solo riportato una cosa che mi è stata detta su di te, che sei disposta a tutto. Persone che hanno fatto un altro programma con te mi hanno detto questo. Io ho solo riferito”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

si venderebbe pure la madre pur di vincere scoppia la polemica al gf vip
© Tivvusia.com - “Si venderebbe pure la madre pur di vincere”: scoppia la polemica al GF Vip

Leggi anche: GFVIP 2026, Paola Caruso: "Francesca Manzini si venderebbe pure la mamma". Lei sbotta (e scoppia a piangere)

Scoppia la guerra al Gf Vip: Antonella Elia e Dario Cassini ai ferri cortiLite esplosiva tra Antonella Elia e Dario Cassini al Grande Fratello Vip: sedia contesa, accuse di medicine nascoste e un testimone che ribalta tutto.

Temi più discussi: Si vende pure la mamma. Francesca Manzini e Raimondo Todaro si sono messi d'accordo per vincere il Grande Fratello Vip?; GFVIP 2026, Paola Caruso: Francesca Manzini si venderebbe pure la mamma. Lei sbotta (e scoppia a piangere); GF Vip, Alessandra Mussolini contro Antonella Elia. Lo scontro in puntata e il quasi schiaffo a Paola Caruso; GF Vip, spunta un retroscena su Francesca Manzini: Ad Amici si lamentava continuamente.

vip si venderebbe pure laGFVIP 2026, Paola Caruso: Francesca Manzini si venderebbe pure la mamma. Lei sbotta (e scoppia a piangere)Caos nella casa più spiata d'Italia e confronto acceso tra le due concorrenti. La reazione (inaspettata) ... today.it

vip si venderebbe pure laFrancesca Manzini venderebbe la madre per vincere: accusa choc al GF Vip| Crisi di pianto e caos in direttaPaola Caruso lancia un'accusa choc al Grande Fratello Vip 2026: Francesca Manzini venderebbe la madre per vincere. Scoppia il caos in diretta ... ilsussidiario.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.