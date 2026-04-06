Si stacca dal gruppo e al telefono non è raggiungibile | soccorsi in azione con lieto fine

Nella notte di Pasquetta, un uomo si è allontanato dal gruppo e non è stato più rintracciabile al telefono. Le ricerche sono state avviate immediatamente con l’intervento di soccorritori di Areu, del Cnsas e dei vigili del fuoco sulle alture di Premana in Alta Valsassina. Dopo alcune ore, l’uomo è stato ritrovato e le operazioni di soccorso si sono concluse con un esito positivo.

Timori per un giovane nella notte a Premana dopo una festa. Ricerche attivate e ritrovamento al rifugio Allarme a lieto fine per una persona "scomparsa" e ritrovata nella notte in Alta Valsassina. Alle ore 5 di oggi, giorno di Pasquetta, è scattato un recupero tecnico con intervento dei soccorsi di Areu, Cnsas e vigili del fuoco sulle alture di Premana. Le squadre Speleo alpino fluviale Saf di Lecco e personale del distaccamento di Bellano - in collaborazione con i tecnici del soccorso alpino di Premana - hanno effettuato la ricerca di una persona staccatasi da un gruppo dopo una festa e non più raggiungibile telefonicamente. Allertati anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Che azione di van Aert! Sgasa sull'Eikenberg stacca tutti! Sull'ultimo muro di una certa rilevanza Wout van Aert sferra l'attacco e con una progressione impressionante sulle pietre stacca tutti gli avversari. Nessuno riesce a stare a ruota del corridore dell x.com