Sesso senza consapevolezza boom di infezioni tra i giovani | Chemsex fenomeno in espansione

Negli ultimi anni si registra un aumento delle infezioni sessualmente trasmesse tra i giovani, legato anche a pratiche di sesso senza consapevolezza. Tra queste, si nota una crescita del fenomeno chiamato chemsex, che coinvolge l’uso di sostanze durante rapporti sessuali. Le autorità sanitarie hanno riscontrato un incremento dei casi di infezione tra chi frequenta ambienti notturni e party a tema.

L'INTERVISTA - Approfondimento con Francesco Cristini, professore associato di Malattie infettive dell'Università di Bologna e direttore dell'Unità operativa complessa di Malattie infettive di Forlì-Cesena Negli ultimi anni le infezioni sessualmente trasmesse stanno registrando un aumento significativo, soprattutto tra i più giovani. Un fenomeno che non riguarda solo i grandi centri urbani, ma coinvolge anche realtà locali come il territorio forlivese. Tra cambiamenti nei comportamenti, nuove strategie di prevenzione e una percezione del rischio spesso incompleta, emerge la necessità di fare chiarezza e rafforzare l’informazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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