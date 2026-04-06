Servizio civile universale un posto disponibile a Novara per settore scuole comunità e digitale

A Novara è ancora disponibile un posto nel servizio civile universale destinato ai giovani tra i 18 e i 28 anni. La posizione riguarda i settori scuole, comunità e digitale, offrendo l’opportunità di partecipare a progetti legati al sociale, alla formazione e alle tecnologie. La possibilità rimane aperta per chi desidera impegnarsi in queste aree, contribuendo a iniziative di interesse pubblico.

Resta aperta a Novara una posizione per il servizio civile universale, un’occasione per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi in gioco nel mondo del sociale, della formazione e delle nuove tecnologie. Il progetto, che ha sede in corso Cavallotti 9, offre un percorso di 12 mesi con un impegno di circa 25 ore settimanali e un assegno mensile di 519,47 euro. L'esperienza include anche aspetti gestionali e di analisi, come la ricerca di bandi, la somministrazione di questionari di valutazione e l'attività di orientamento per nuovi aspiranti volontari. Per candidarsi è necessario essere in possesso dell'identità digitale Spid e procedere alla compilazione della domanda online sulla piattaforma ufficiale del servizio civile universale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Servizio civile universale 2026, le opportunità tra Novara e Vco: domande entro l’8 aprileC’è tempo fino alle 14 di martedì 8 aprile per candidarsi al nuovo bando del Servizio civile universale, il programma pubblico che permette ai... Temi più discussi: Bando Servizio Civile Universale 2026; Servizio Civile Universale; Bando Servizio Civile Universale 2026; Pubblicato il nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2026. Servizio Civile Universale, ultimi giorni per candidarsi con Anpas PiemonteUltime ore a disposizione per i giovani che desiderano mettersi in gioco in un’esperienza di crescita personale e professionale al servizio della comunità. Il bando per il Servizio Civile Universale s ... torinoggi.it Servizio civile universale, Meloni ai giovani: Candidatevi, è un’esperienza che può cambiare la vita — bando 2026 ancora aperto, 1,5 miliardi nel triennioA venticinque anni dall'approvazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, che istituì il servizio civile universale nella sua forma attuale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un messag ... orizzontescuola.it ULTIMO GIORNO PER PARTECIPARE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO 2026 L'Istituto Catechistico Divina Provvidenza cerca giovani per il progetto "Con-Tatto: Toccare vite, Cambiare storie"! Durata: 12 mesi Assegno mensile: € 519,47 facebook