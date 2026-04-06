Servizio civile universale un posto disponibile a Novara per settore scuole comunità e digitale

Da novaratoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara è rimasto disponibile un posto nel servizio civile universale rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni. La posizione riguarda settori come le scuole, le comunità e il digitale, offrendo l’opportunità di partecipare a progetti nel campo sociale, della formazione e delle tecnologie. La richiesta rimane aperta, permettendo ai giovani interessati di presentare domanda e impegnarsi in attività di volontariato.

Resta aperta a Novara una posizione per il servizio civile universale, un’occasione per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi in gioco nel mondo del sociale, della formazione e delle nuove tecnologie. Il progetto, che ha sede in corso Cavallotti 9, offre un percorso di 12 mesi con un impegno di circa 25 ore settimanali e un assegno mensile di 519,47 euro. L'esperienza include anche aspetti gestionali e di analisi, come la ricerca di bandi, la somministrazione di questionari di valutazione e l'attività di orientamento per nuovi aspiranti volontari. Per candidarsi è necessario essere in possesso dell'identità digitale Spid e procedere alla compilazione della domanda online sulla piattaforma ufficiale del servizio civile universale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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