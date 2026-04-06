Serve il permesso dell’esercito per andare all’estero | scoppia il caso in Germania Anticamera della leva obbligatoria

In Germania, si è acceso un dibattito dopo che è stato scoperto che la nuova legge sul servizio militare prevede che per viaggiare all’estero sia necessario il permesso dell’esercito. La disposizione, finora sconosciuta, ha generato preoccupazioni tra coloro che intendono spostarsi all’estero, portando alcuni a definirla come una sorta di anticamera della leva obbligatoria. La questione ha attirato l’attenzione dei media e delle opposizioni politiche.

Berlino, 6 aprile 2026 – Una clausola nascosta nelle pieghe della nuova legge sul servizio militare sta facendo discutere in Germania. Secondo quanto stabilito dalla normativa entrata in vigore il primo gennaio 2026, i giovani in età di leva che vogliano soggiornare all’estero per più di tre mesi devono chiedere l’autorizzazione delle forze armate tedesche. Un cavillo passato inosservato fino a qualche giorno fa, quando ne ha parlato per la prima volta il quotidiano Frankfurter Rundschau, ripreso da Der Spiegel. Nell’opinione pubblica tedesca, già ostile alla nuova politica sui reclutamenti, è montata la polemica, tanto che il ministero della Difesa è stato costretto a fare qualche precisazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Serve il permesso dell’esercito per andare all’estero: scoppia il caso in Germania. “Anticamera della leva obbligatoria” Germania: per milioni di tedeschi serve il permesso dell’esercito per stare all’estero oltre tre mesiLe autorità di Berlino frenano sulle polemiche e fanno sapere che l'autorizzazione è automaticamente concessa fino a che il servizio militare resta... Germania, per uomini tra 17 e i 45 anni serve permesso dell’Esercito per trascorrere più di tre mesi all’esteroGli uomini tra i 17 e i 45 anni devono ottenere un’autorizzazione della Bundeswehr (il nome ufficiale delle forze armate della Repubblica Federale)...