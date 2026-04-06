In Germania, uomini di età compresa tra 17 e 45 anni sono tenuti a ottenere un permesso dall’Esercito tedesco prima di trascorrere più di tre mesi all’estero. La normativa riguarda tutte le persone in questa fascia di età e impone l’autorizzazione prima di partire per periodi superiori a tre mesi fuori dal territorio nazionale. La richiesta deve essere presentata alle autorità militari competenti prima dell’inizio del viaggio.

Gli uomini tra i 17 e i 45 anni devono ottenere un’autorizzazione della Bundeswehr (il nome ufficiale delle forze armate della Repubblica Federale) per trascorrere più di tre mesi all’estero. La disposizione è contenuta nella Legge di modernizzazione del servizio militare, entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Il vincolo, finora poco noto, è emerso dopo le dichiarazioni del ministero della Difesa all’agenzia Dpa. L’intenzione del governo è di rendere il permesso sostanzialmente automatico finché il servizio resta volontario, ma in assenza dei regolamenti attuativi la norma è già formalmente valida. La riforma segna comunque un cambio di passo nella politica di difesa tedesca. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Germania, per uomini tra 17 e i 45 anni serve permesso dell’Esercito per trascorrere più di tre mesi all’estero

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