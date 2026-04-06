Stasera alle 20.45 si gioca al Maradona la partita tra Napoli e Milan, una sfida valida per il secondo posto in classifica. Entrambe le squadre si preparano con le formazioni ufficiali annunciate dai rispettivi allenatori. La partita sarà visibile in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme digitali, mentre le probabili scelte dei tecnici sono state rendicontate prima del fischio d’inizio.

Stasera, ore 20.45 va in scena il big match al Maradona tra Napoli e Milan. Ecco le scelte dei due tecnici Napoli e Milan si sfideranno nel monday night della 31° giornata del campionato di Serie A, le due squadre proveranno a candidarsi come principale inseguitrice dell’Inter capolista. I partenopei sono in salute e sono reduci da quattro successi di fila, nonostante le numerose assenze e distano 7 punti dalla vetta, non una distanza insormontabile. I rossoneri, a -6 dall’Inter, possono contare su un vantaggio di un punto sul Napoli, il che aggiunge ulteriori significati per questa sfida. Doppio confronto anche per i due tecnici, entrambi finiti nel mirino della nazionale dopo la debacle bosniaca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serie A, stasera Napoli-Milan, sfida al vertice per il secondo posto: dove vederla e probabili formazioni

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L’ARBITRO DEL DISASTRO DI NAPOLI-MILAN HA RICEVUTO UN PREMIO INCREDIBILE!

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