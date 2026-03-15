Stasera allo stadio Olimpico si gioca Lazio-Milan, match valido per la 29esima giornata di Serie A. La partita vede le assenze di Cataldi e Rovella per infortunio nel team biancoceleste, mentre anche Basic non è al massimo della condizione. Le probabili formazioni e l’orario del calcio d’inizio sono stati annunciati, e la gara sarà trasmessa in diretta.

Allo stadio Olimpico Lazio e Milan chiuderanno stasera, 15 marzo, la 29esima giornata di Serie A. In casa biancoceleste è piena emergenza a centrocampo: pesano le assenze per infortunio di Cataldi e Rovella, mentre anche Basic non è al meglio. Per questo motivo Sarri valuta l’ipotesi di adattare Patric in mediana, con il supporto di Taylor e Dele-Bashiru. In difesa resta da monitorare Romagnoli, non ancora al top: la rifinitura di sabato sarà decisiva per capire se potrà esserci, con Provstgaard pronto eventualmente a sostituirlo. In attacco, invece, Isaksen parte leggermente avanti ma deve guardarsi dalla concorrenza di Cancellieri per completare il tridente insieme a Maldini e Zaccagni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lazio-Milan stasera in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

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