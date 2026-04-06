Serena Rossi sta vivendo un momento di grande varietà nella sua carriera, con ruoli che spaziano tra cinema, televisione e teatro. Nel contempo, la cantante e attrice ha deciso di condividere alcuni aspetti della sua vita privata e dei ricordi più significativi. La sua presenza nel panorama dello spettacolo si accompagna a un'apertura verso il pubblico anche fuori dal palcoscenico e dallo schermo.

Serena Rossi attraversa una fase di straordinaria versatilità professionale, spaziando tra cinema, televisione e teatro, mentre apre le porte della sua dimensione privata e dei suoi ricordi più intensi. L’attrice è attualmente impegnata in diverse produzioni di rilievo. Sul piccolo schermo è protagonista di Non abbiam bisogno di parole per Netflix, che rappresenta la versione italiana del film La famiglia Bélier. Parallelamente, l’artista porta in scena un recital dedicato a Napoli e continua a presidiare il mondo cinematografico e televisivo. Le radici del talento e le svolte della carriera. Il percorso di Serena Rossi affonda le radici in un episodio avvenuto durante le scuole medie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serena Rossi: tra il successo di Netflix e i segreti del privato

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Serena Rossi: Nel privato vomito tutta la permalosità e sono pure insopportabile. Poi la figuraccia con Paolo Genovese: Siamo usciti una sera insieme, non l’ho ...L'attrice racconta aneddoti della sua carriera, dall'incontro col marito Davide Devenuto alla figuraccia con il regista Paolo Genovese ... ilfattoquotidiano.it

Serena Rossi: Cerco le sfide, sul lavoro incasso ma nel privato sono permalosaTra i protagonisti di Non abbiam bisogno di parole, su Netflix, l’attrice è ora sul set del nuovo film di Mario Martone con Toni Servillo ... repubblica.it

"Ho iniziato per caso perché mi piacciono i film in cui gli attori interpretano personaggi importanti, come Austin Butler con Elvis o Serena Rossi con Mia Martini". A #Timeline @iosonocarrara intervista l'imitatrice #CristinaDiTella: rivedi la puntata su #RaiPlay x.com

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