Serena Rossi | tra il successo di Netflix e i segreti del privato

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serena Rossi sta vivendo un momento di grande varietà nella sua carriera, con ruoli che spaziano tra cinema, televisione e teatro. Nel contempo, la cantante e attrice ha deciso di condividere alcuni aspetti della sua vita privata e dei ricordi più significativi. La sua presenza nel panorama dello spettacolo si accompagna a un'apertura verso il pubblico anche fuori dal palcoscenico e dallo schermo.

Serena Rossi attraversa una fase di straordinaria versatilità professionale, spaziando tra cinema, televisione e teatro, mentre apre le porte della sua dimensione privata e dei suoi ricordi più intensi. L’attrice è attualmente impegnata in diverse produzioni di rilievo. Sul piccolo schermo è protagonista di Non abbiam bisogno di parole per Netflix, che rappresenta la versione italiana del film La famiglia Bélier. Parallelamente, l’artista porta in scena un recital dedicato a Napoli e continua a presidiare il mondo cinematografico e televisivo. Le radici del talento e le svolte della carriera. Il percorso di Serena Rossi affonda le radici in un episodio avvenuto durante le scuole medie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

serena rossi tra il successo di netflix e i segreti del privato
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