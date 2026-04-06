Se lo stanno chiedendo in tanti | il campanile del Duomo riavrà mai la croce in cima alla cuspide?

Da diversi anni, il campanile del Duomo di Forlì si presenta senza la croce in cima, rimossa nove anni fa per lavori di restauro. Molti cittadini si chiedono se e quando questa sarà reinstallata, dato che il campanile rimane ancora sotto intervento. La presenza della croce sulla cuspide rappresenta un simbolo visibile e riconoscibile, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulla riposizione.

L’occhio vuole la sua parte, è innegabile. Guardando il campanile del Duomo di Forlì, ancora ingabbiato dai restauri, viene spontaneo chiedersi se riavrà mai la croce sommitale, rimossa 9 anni orsono. Correva l’agosto 2017 e un fortunale di inaudita violenza scosse case e monumenti cittadini. Dalla conta dei danni emerse la necessità di mettere in sicurezza anche la torre campanaria della Cattedrale, intervenendo pure sulla croce metallica in cima alla cuspide, rimasta visibilmente piegata e instabile. L’operazione fu eseguita nell’ottobre di quell’anno da una ditta specializzata: grazie all’apporto di una gru e di operai “alpinisti”, il grande manufatto, costituito dal globo crucigero (portatore della croce) installato nel 1976, fu rimosso e calato a terra, fino ad essere deposto in un cortile interno in attesa del ripristino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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