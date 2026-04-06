Schianto nella notte a Pontecorvo | quattro auto coinvolte

Nella notte di sabato 5 aprile, in viale Dante Alighieri a Pontecorvo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto quattro automobili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

Intervento dei Carabinieri nella tarda serata di sabato 5 aprile, in viale Dante Alighieri a Pontecorvo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto quattro autovetture. A seguito dell’impatto, il conducente è rimasto lievemente ferito. I sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno provveduto al trasporto dell’uomo presso l’ospedale di Cassino, dove è stato sottoposto alle cure del caso. Non si registrano altri feriti. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Gasolio allungato con l'acqua e auto in panne, sequestrati 11mila litri a Frosinone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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