Fioretto femminile | l’Italia non si ferma più è oro ad Hong Kong

13 gen 2026

Le atlete italiane del fioretto femminile continuano a raccogliere risultati positivi, confermando la loro crescita e competitività. A Hong Kong, le fiorettiste azzurre hanno ottenuto una vittoria importante, la terza consecutiva in questa stagione. Questo successo testimonia l’impegno e la qualità del movimento italiano, che si mantiene ai vertici internazionali nel settore.

Fioretto femminile, Italia d'oro a Hong Kong: la senese Alice Volpi protagonista nel trionfo azzurro

