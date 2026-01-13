Fioretto femminile | l’Italia non si ferma più è oro ad Hong Kong

Le atlete italiane del fioretto femminile continuano a raccogliere risultati positivi, confermando la loro crescita e competitività. A Hong Kong, le fiorettiste azzurre hanno ottenuto una vittoria importante, la terza consecutiva in questa stagione. Questo successo testimonia l’impegno e la qualità del movimento italiano, che si mantiene ai vertici internazionali nel settore.

Dal Fioretto femminile arriva un'altra gioia per il Fioretto femminile. Le azzurre hanno conquistato in quel di Hong Kong il terzo successo consecutivo dall'inizio della stagione. Fioretto femminile: le azzurre continuano a vincere Terzo oro per l'Italia del fioretto femminile. Nella tappa di Hong Kong, le azzurre hanno conquistato il terzo oro consecutivo in altrettante . Fioretto femminile, Italia d'oro a Hong Kong: la senese Alice Volpi protagonista nel trionfo azzurro - L'Italia del fioretto femminile ricomincia da tre e lo fa ancora una volta con una forte impronta senese. radiosienatv.it

Congratulazioni alla squadra nazionale italiana femminile di #fioretto per la vittoria ai campionati mondiali di #scherma di Hong Kong, ottenuta sconfiggendo la Francia 45-22 in finale. Questa volta il fioretto nella culla l’hanno messo a noi… e di nuovo #ladyos - facebook.com facebook

RICOMINCIO DA TRE Quante finali a squadre ha disputato l’ #ItaliaTeam di fioretto femminile in Coppa del Mondo Tre. Quante ne ha vinte TREEEEEEEEEEEE! Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Martina Favaretto sbancano Hong Kong! ASS x.com

