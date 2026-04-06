Scalvini l’ex Krstovic e Raspadori affondano il Lecce | Atalanta a -1 dall’Europa

Nella giornata di Pasquetta, l'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Lecce sul campo della 'Via del Mare'. Scalvini, l’ex giocatore Krstovic e Raspadori hanno segnato i gol che hanno deciso la partita. La squadra ospite ha controllato l’incontro senza mai essere messa in difficoltà, mantenendo il risultato fino al fischio finale. Con questa vittoria, l’Atalanta si trova a un punto di distanza dall’Europa.

L’ Atalanta dilaga nel giorno di Pasquetta e al ‘Via del Mare’ si impone con un netto 0-3 al cospetto di un Lecce di fatto mai pericoloso e arginato per tutti e novanta i minuti di gioco. Per la Dea, dunque, arriva la seconda vittoria consecutiva – dopo quella contro il Verona prima della sosta – e la classifica si fa sempre più interessante: i nerazzurri restano settimi in ma si portano a -1 dalla Roma (sconfitta dall’Inter) il cui sesto posto varrebbe il pass per la Conference League. Ma non finisce qui perché l’Atalanta rosicchia due punti anche sul quarto posto occupato dal Como, fermato sullo 0-0 dall’Udinese, e mette ulteriore pressione alla Juventus, impegnata alle 18 contro il Genoa, e atteso alla New Balance Arena di Bergamo, in vista del delicatissimo scontro diretto in programma sabato 11 aprile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Lecce-Atalanta diretta: Krstovic segna e bacia il prato del Via del Mare, Raspadori fa 3-0 Leggi anche: Atalanta, dubbi di formazione contro il Napoli: Scalvini e Krstovic in pole Temi più discussi: Serie A, l'Atalanta si impone in scioltezza in casa del Lecce; Lecce-Atalanta, Di Francesco sfida l’ex Krstovic per il sorpasso alla Cremonese. Le probabili formazioni; Il Lecce cade con l’Atalanta: la Cremonese resta appaiata in classifica; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. L’Atalanta non molla il carro Champions: anche l’ex Krstovic in gol nel 3-0 a LecceLa Dea si aggiudica la trasferta al Via del Mare valida per la 31ª giornata di campionato e si porta a una lunghezza dalla Roma ... tuttosport.com Il solito Falcone ferma l'ex Krstovic, ma non Scalvini: 1-0 Atalanta a Lecce a fine primo tempoConcluso il primo tempo al Via del Mare: l'Atalanta è in vantaggio, 0-1 all'intervallo sul campo del Lecce grazie al gol di Scalvini. Un bel sole accoglie l'ingresso in campo al Via del Mare di Lecce ... msn.com L’Atalanta di Palladino vince 3-0 in casa del Lecce grazie alle reti di Scalvini, dell’ex Krstovic e di Raspadori e torna in corsa per la Champions. Ora i nerazzurri sono a -5 dal Como quarto facebook Atalanta avanti alla pausa grazie al gran gol di Scalvini #LecceAtalanta x.com