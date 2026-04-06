Sbanda con l’auto | danneggia la staccionata la segnaletica e un Suv Si indaga

Domenica pomeriggio a Soraga di Fassa un’auto ha perso il controllo, causando danni a una staccionata e alla segnaletica stradale. Il veicolo ha anche colpito un SUV presente lungo la strada prima di fermarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e avviare le indagini sul fatto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Secondo le prime informazioni, in un primo momento l’autista si sarebbe accordato con i proprietari del SUV, stilando una constatazione amichevole. Poi, senza avvertire le forze dell’ordine dei danni arrecati alla zona interessata dall’incidente, si sarebbe allontanato. In un secondo momento, gli agenti di polizia locale della Val di Fassa avrebbero effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire lo schianto, risalendo al responsabile. Al momento le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire le esatte dinamiche dei fatti. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sbanda con l’auto: danneggia la staccionata, la segnaletica e un Suv. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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