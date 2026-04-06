Nella giornata di Pasqua, un incidente stradale in provincia di La Spezia ha provocato la morte di una coppia di coniugi. Secondo quanto ricostruito, i due sono stati sbalzati dalla moto e sono finiti contro un'auto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto altri veicoli presenti sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per i due coniugi non c'è stato nulla da fare.

La Spezia, 6 aprile 2026 – Ancora sangue sulle strade, ancora due morti in un incidente stradale in provincia di La Spezia. Dopo il duplice incidente avvenuto sabato dove altri due motociclisti, di 81 e 38 anni, hanno perso la vita in due diversi scontri a Lerici e sul rettilineo della Ripa, ieri due turisti, marito e moglie, in moto, sono morti dopo un frontale con un'auto vicino a Sarzana. Impatto devastante contro il guardrail, muore motociclista nella domenica di Pasqua Il violento scontro ha sbalzato i due dalla sella della moto. Inutili i soccorsi. Anche il conducente della macchina è stato ricoverato per un sospetto infarto intervenuto dopo l'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marito e moglie muoiono nel giorno di Pasqua, sbalzati dalla moto e finiti contro un’auto

Marito e moglie in moto muoiono nel frontale con un’auto. Tragedia infinitaDrammatico incidente stradale nello Spezzino, dove una coppia di coniugi ha perso la vita in un violento scontro frontale tra la loro moto e un’auto.

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