A sette giornate dalla fine del campionato, la classifica segna un pareggio tra le squadre in lotta, con sette punti di svantaggio. La prospettiva di un cambio di allenatore si fa sempre più concreta, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo. La posta in palio è alta, e le decisioni nelle prossime settimane potrebbero influenzare il destino della squadra.

Sette punti a sette giornate dalla fine. L’operazione è complessa, molto complessa. Ma il Napoli è in vita. Ha battuto il Milan 1-0 e ora è secondo in classifica. Da solo. Sappiamo che Conte a Napoli ha molti detrattori (la qual cosa si spiega solo con la follia umana oltre che con l’incompetenza) ma è incredibile che il Napoli a questo punto della stagione, con tutto quello che ha subito, è ancora in corsa per lo scudetto. C’è poco da fare. Antonio Conte è un fuoriclasse della panchina. Un conoscitore di calcio come pochi. Stasera dall’altra parte c’era un altro professionista di altissimo profilo, Massimiliano Allegri, che solo in Italia può essere criticato ai limiti della derisione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sanguina il cuore al pensiero di Farioli o Italiano al posto di Conte

Ritorno Insigne al Napoli, il pensiero di Antonio ConteNegli ultimi giorni, a Napoli è tornato a circolare un nome che evoca ricordi, emozioni e un legame mai realmente spezzato: Lorenzo Insigne.

Leggi anche: De Laurentiis si farà trovare pronto: Farioli e Italiano in cima alla lista per sostituire Conte (Sportmediaset)