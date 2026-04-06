Salernitana-Benevento 0-1 | highlights La squadra di Floro Flores torna in B

Nel match tra Salernitana e Benevento, i sanniti hanno vinto 1-0 e sono tornati in Serie B dopo tre anni. La partita si è conclusa con una rete decisiva e, con ancora tre giornate da giocare, la promozione è stata ufficializzata. La squadra di Floro Flores ha ottenuto il risultato che le permette di salire di categoria, chiudendo il campionato con questo successo.

Dopo tre anni dall'ultima volta e con ancora tre partite in calendario, il Benevento conquista la promozione aritmetica in Serie B. Decisiva per la squadra di Floro Flores la vittoria di misura 0-1 sul campo della Salernitana, firmata dal rigore di Salvemini. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Salernitana-Benevento 0-1: highlights. La squadra di Floro Flores torna in B Salernitana-Benevento, Floro Flores: “Un attaccante da valutare, all’Arechi non ci snatureremo”Tempo di lettura: 3 minutiAntivigilia di Salernitana-Benevento, gara che il giorno di Pasquetta potrebbe regalare la serie B ai giallorossi se la... State buoni se potete: il Benevento scappa, Floro Flores chiede alla squadra di rimanere “feroce”Cosa resta di Benevento-Catania (LEGGI QUI)? In primis un dato meramente numerico: i giallorossi ad otto giornate dalla fine possono amministrare un... Temi più discussi: Dove vedere Salernitana-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, risultati e classifica della 34° giornata: frenano Benevento e Salernitana e ne approfitta il Catania; Salernitana-Benevento: Di Loreto dirige il derby; Salernitana-Benevento, fischia Di Loreto: due precedenti con i granata. Diretta Salernitana Benevento streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.Diretta Salernitana Benevento streaming video tv: big match all'Arechi e ultimo ostacolo per i sanniti sulla strada verso la promozione immediata. ilsussidiario.net Serie C|Salernitana-Benevento 0-1: sanniti tornano in B dopo 3 anniUna Pasquetta da ricordare per il Benevento e tutti i suoi tifosi. I sanniti, infatti, festeggiano il ritorno in Serie B dopo averla disputata l'ultima volta nel 2023 ... ilnapolionline.com La Salernitana dà il lasciapassare per la B al Benevento (LE FOTO) facebook ULTIM'ORA SERIE C Salernitana-Benevento 0-1 Il Benevento ritorna in #SerieB #SkySport #SerieCSkyWiFi x.com