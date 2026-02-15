Avellino-Pescara l’ultima trincea tra sogni infranti e spettri del fallimento

Tempo di lettura: 3 minuti l fischio d’inizio del signor Calzavara di Varese, previsto per le 19.30 al Partenio-Lombardi, non darà il via a una semplice partita di Serie B, ma a un drammatico scontro per la sopravvivenza sportiva. In un clima di tensione palpabile, con il rischio esonero che pende come una scimitarra sulle teste di Raffaele Biancolino e Giorgio Gorgone, la sfida tra Avellino e Pescara assume i contorni di un’ultima spiaggia per due piazze storiche entrate in una crisi senza fine. I numeri della vigilia sono lo specchio di una stagione fallimentare per entrambe le formazioni, accomunate dall’etichetta di “difese colabrodo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Diretta Avellino-Pescara: dove vederla in tv e live streaming; Avellino-Pescara, squadre in crisi e panchine roventi: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Avellino-Pescara: ecco le probabili formazioni; Avellino-Pescara: Mors tua vita mea. All-in Biancolino, è l’ultima spiaggia?.

Il Mattino - Avellino-Pescara: lupi condannati a vincere, Biancolino si gioca la panchinaAvellino-Pescara: lupi condannati a vincere, Biancolino si gioca la panchina, scrive Il Mattino. Come scrive. tuttob.com

Avellino-Pescara, squadre in crisi e panchine roventi: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streamingIl match tra Avellino e Pescara che verrà disputato domenica 15 febbraio alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi e valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B è una ga ... ilpescara.it

Avellino-Pescara, biancazzurri con l’acqua alla gola: devono vincere per tentare la risalita. Gorgone si gioca il futuro e passa al 4-3-2-1. Le ultime #Sport #Calcio facebook

Avellino contestato, il Pescara punta al blitz x.com