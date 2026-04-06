Roseto Valfortore si lavora senza sosta per riaprire la viabilità | esercito e Vigili del Fuoco in prima linea

A Roseto Valfortore si stanno svolgendo interventi continui per ripristinare la strada chiusa a causa di un evento avverso. Da stamattina sono operativi sia personale dell’esercito sia Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di riparazione e verifica. Nei cantieri si lavora senza interruzioni, con l’obiettivo di effettuare le prove di carico già nelle prossime ore. La situazione resta sotto costante monitoraggio.

Cantieri attivi dall’alba: obiettivo prove di carico già domani. Il sindaco Parisi: “Uniti per uscire dall’emergenza” >> Già dalle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, i mezzi dell’Esercito sono al lavoro sul tratto interessato dalla frana. Gli interventi concentrati sulla S.P. 129 Roseto - Biccari, voltano ad un’azione strategica: sbancare la parte opposta al fronte franoso per recuperare spazio utile. In queste ore è stata infatti ripulita l’area e riportata alla luce la cunetta originale, passaggio fondamentale per la successiva fase operativa. I lavori proseguiranno con la realizzazione della massicciata di base, necessaria per allargare la carreggiata e renderla nuovamente percorribile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Roseto Valfortore, si lavora senza sosta per riaprire la viabilità: esercito e Vigili del Fuoco in prima linea Roseto isolato dalla frana, strade a singhiozzo sui Monti Dauni: esercito e vigili del fuoco a lavoro per ripristinare la viabilitàLe attività stanno riguardando il comprensorio delle strade che portano nella cittadina sui Monti Dauni, in particolare la Provinciale 130 e la... Emergenza viabilità a Roseto Valfortore: attivata postazione 118 e piano straordinario per riaprire i collegamentiProsegue senza sosta la gestione dell’emergenza viabilità a Roseto Valfortore, duramente colpito dal crollo del manto stradale lungo la S. Temi più discussi: Si lavora anche a Pasqua per riaprire le strade e liberare Roseto Valfortore e Faeto dall’isolamento; Voragine sulla strada, Roseto Valfortore isolato. Sopralluogo Decaro: Al lavoro per una soluzione; Roseto Valfortore ancora isolata: attiva una postazione fissa del 118, da martedì lavori tampone sulle strade; CROLLA STRADA Roseto Valfortore, crolla la S.P. 130: strada chiusa, si lavora per evitare l’isolamento. CROLLA STRADA Roseto Valfortore, crolla la S.P. 130: strada chiusa, si lavora per evitare l’isolamentoLa Strada Provinciale 130 è crollata, trascinando il territorio in una situazione di grave emergenza. A seguito dell’evento, la strada è stata ufficialmente chiusa al traffico, aumentando ... statoquotidiano.it Maltempo su Roseto Valfortore: frane, strade bloccate e allagamenti, scatta l’allertaLe condizioni meteorologiche su Roseto Valfortore hanno subito un deciso peggioramento nelle ultime ore, dopo una notte caratterizzata da piogge ... lucerabynight.it FOGGIA | Roseto Valfortore, dramma nel dramma: frana anche la provinciale 129 facebook Maltempo, nuovo cedimento sulla strada per Roseto Valfortore: il comune nel Foggiano ancora più isolato x.com