Rapina in villa Gli imprenditori Nicolini sequestrati picchiati e costretti ad aprire la cassaforte | Ci aspettavano da ore Torna l' incubo

Gli imprenditori Nicolini sono stati sequestrati e picchiati durante una rapina nella loro villa di Fontaniva. I malviventi li hanno immobilizzati, li hanno minacciati e costretti a svelare il codice della cassaforte per prendere denaro e gioielli. I proprietari raccontano di aver atteso i ladri per ore prima che arrivassero. La polizia sta cercando di identificare i responsabili di questo attacco violento. La paura si è diffusa tra i residenti della zona.

