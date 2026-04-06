Roma paralizzata dal controesodo | blocchi ai camion e code infinite

Lunedì 6 aprile 2026, alle 20:30, il traffico verso Roma è diventato molto intenso, causando lunghe code e blocchi lungo le principali strade della regione. Nonostante i provvedimenti per limitare la circolazione dei mezzi pesanti, il controesodo pasquale ha portato a una congestione significativa. Camion e auto si sono accumulati lungo le direttrici principali, rallentando il rientro verso la capitale dopo le festività.

Lunedì 6 aprile 2026, ore 20:30. Il rientro verso Roma dopo le vacanze pasquali sta congestionando i principali assi viari della regione, nonostante i provvedimenti per limitare la circolazione dei mezzi pesanti. Il flusso di veicoli in ingresso nella capitale è massiccio. Per agevolare gli spostamenti, i camion sono stati fermati fino alle 22, salvo i casi previsti dalla legge. Anche per domani, martedì, è già stato pianificato un nuovo blocco della circolazione per i mezzi pesanti tra le 9 e le 14, con l’obiettivo di gestire il controesodo. Le criticità delle arterie di accesso e del Raccordo Anulare. Sull’Autostrada del Sole si registrano forti rallentamenti lungo entrambe le diramazioni verso il raccordo anulare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma paralizzata dal controesodo: blocchi ai camion e code infinite Leggi anche: Tram, Santa Viola paralizzata. Si ferma un bus in mezzo alla strada. Code di auto infinite e traffico in tilt Pasqua in Sicilia: blocchi camion e code sulle costeLe strade della Sicilia si preparano ad accogliere un flusso di veicoli verso le coste e i centri urbani durante il ponte di Pasqua.