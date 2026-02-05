tram santa viola paralizzata si ferma un bus in mezzo alla strada code di auto infinite e traffico in tilt

Un tram si ferma improvvisamente a Santa Viola e blocca tutto il traffico. Un bus si ferma in mezzo alla strada, creando una lunga coda di auto che si ferma a perdita d’occhio. Il traffico si blocca, le auto sono ferme da minuti e il caos regna sulla strada. La viabilità in quella zona si sgretola facilmente e oggi la situazione è diventata insostenibile. Nessuno si muove, e la gente si chiede quanto ancora durerà questa paralisi.

Nuovo giorno, altro giro, altra impasse. Nell’inferno quotidiano di Santa Viola, quando si parla di viabilità, basta una tessera del domino traballante a far crollare tutte le altre. L’intreccio è quello che collega i cantieri del tram ai lavori (pare in dirittura d’arrivo a marzo) del Pontelungo: è bastato un autobus in panne, ieri mattina, per paralizzare l’intero quadrante della città. Il guasto, avvenuto alle 10 poco prima dell’incrocio tra via Emilia Ponente e via Battindarno – in direzione centro –, ha mandato completamente in tilt il traffico. Il serpentone di auto e mezzi in coda sembrava quasi infinito, ma la scena non è nuova nel quartiere Borgo-Reno: uno dei più colpiti dai cantieri della linea rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un uomo ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltato in mezzo alla strada.

