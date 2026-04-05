Risultati Fa Cup | Arsenal fuori contro il Southampton il City demolisce il Liverpool

Nella giornata di oggi, si sono disputate le partite di ritorno dei quarti di finale della FA Cup, con alcune sorprese e risultati consolidati. L'Arsenal è stato eliminato dopo la sconfitta contro il Southampton, mentre il Manchester City ha ottenuto una vittoria netta contro il Liverpool. La competizione si avvicina alle semifinali, con le squadre che si preparano ad affrontare le prossime sfide.

Southampton (Gran Bretagna) 5 aprile 2026 - Dopo la conclusione della Coppa di Lega, in Inghilterra anche la FA Cup si avvia verso la conclusione. La più antica competizione ancora in corso ha svolto in questo weekend i suoi quarti di finale, da cui sono emerse le migliori quattro di questa competizione. Ci sono due big rimaste, le candidate principali alla finale in Manchester City e Chelsea. Di fronte a loro però due sorprese: il Leeds e soprattutto il Southampton, retrocesso dalla Premier League lo scorso anno e capace di eliminare la capolista dell'attuale stagione. L'esito dei quarti di finale. Questi quarti di finale c'era un big-match annunciato, la rivalità più calda e accesa di queste ultime stagioni di calcio inglese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Risultati Fa Cup: Arsenal fuori contro il Southampton, il City demolisce il Liverpool Tutto quello che ha detto il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta dopo la sconfitta in FA Cup contro il SouthamptonNotizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha reagito alla sconfitta per 2-1 della sua squadra contro il Southampton... Szoboszlai coinvolto in un alterco con i tifosi del Liverpool dopo la sconfitta per 4-0 in FA Cup contro il Manchester CitySito inglese: Un nuovo filmato dei tifosi ha catturato una scena angosciante all’Etihad Stadium, che mostra il centrocampista del Liverpool Dominik... Temi più discussi: FA Cup, risultati dei quarti: Arsenal out col Southampton. In semifinale, City e Chelsea; Che combina l'Arsenal! È fuori dalla FA Cup! Vince il Southampton 2-1 ai quarti di finale, decide Charles : rivivi il gol; FA Cup, Arsenal eliminato dal Southampton settimo in Championship: i risultati dei quarti di finale; Arsenal fuori a sorpresa dalla FA Cup: 'Gunners' eliminati dal Southampton che vola in semifinale. Risultati Fa Cup: Arsenal fuori contro il Southampton, il City demolisce il LiverpoolLa capolista di Premier fuori contro una squadra di Championship, i Citizens vincono il big-match. In semifinale anche Chelsea e Leeds ... sport.quotidiano.net FA Cup, Arsenal eliminato dal Southampton settimo in Championship: i risultati dei quarti di finaleA sorpresa i Gunners primi in Premier League hanno perso contro una squadra di metà classifica in seconda divisione ... goal.com Jürgen #Klinsmann demolisce il calcio italiano: "Da voi Yamal e Musiala probabilmente verrebbero mandati in serie B per fare esperienza. Tanti allenatori ancora oggi lavorano con l'obiettivo di non perdere anziché di vincere a tutti i costi. E i risultati sono que x.com I risultati dell’Osservatorio: tra le mete più amate si confermano Firenze, Roma e Napoli. I numeri dei non partenti tornano in linea con quelli pre-pandemia facebook