Durante il giorno di Pasqua, un ragazzo di 12 anni è stato portato in ospedale in condizioni gravissime dopo essere stato risucchiato dalla vasca idromassaggio in una piscina nella provincia di Rimini. La famiglia si trovava nella struttura a Pennabilli, dove era in corso una giornata di relax. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Cosa è successo nella piscina di Pennabilli?. Doveva essere una mattina di relax in famiglia, si è trasformata in un incubo. A Pennabilli, un bambino di 12 anni è stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio all’interno di una struttura alberghiera, mentre si trovava in vacanza con i genitori per le festività pasquali. L’ incidente è avvenuto intorno alle 10:30 del giorno di Pasqua. Il ragazzino si trovava in acqua, in una vasca profonda circa un metro, quando è stato improvvisamente bloccato dal sistema di aspirazione, rimanendo intrappolato sott’acqua. Perché il 12enne non riusciva a riemergere?. Secondo le prime ricostruzioni, il bocchettone collegato all’impianto dell’idromassaggio avrebbe creato un effetto risucchio tale da impedire al bambino di tornare in superficie. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Risucchiato dalla vasca idromassaggio a Pasqua: 12enne in condizioni gravissime nel Riminese

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