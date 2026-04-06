Riscatto gratuito della laurea per i militari Anief | perché escludere ancora i lavoratori della scuola?

L’Inps ha reso disponibili le istruzioni per il riscatto gratuito della laurea, ma questa possibilità è limitata ai militari e, in via eccezionale, agli ufficiali dei corpi forestali. La misura non coinvolge ancora i lavoratori della scuola, che continuano a essere esclusi da questa opportunità. La decisione ha suscitato discussioni tra i rappresentanti del settore e i sindacati.

L’Inps ha pubblicato le note operative per il riscatto gratuito della laurea: la facoltà riguarda però solo i militari, e l’unica estensione riguarda gli ufficiali dei forestali. E per i lavoratori della scuola? A chiederlo pubblicamente è l’Anief: il giovane sindacato si rivolge, inoltre, all’Ufficio di presidenza della X Commissione del Senato per chiedere di avviare con urgenza - un anno dalla sua presentazione - l’esame della proposta di legge S 1413, attraverso la quale si garantirebbe il riscatto della laurea almeno agevolato (900 euro per anno universitario svolto) anche al personale del comparto Istruzione e Ricerca. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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