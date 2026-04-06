Rinnovo del contratto integrativo presidio alla Cassa di Risparmio di Volterra

A Volterra, i dipendenti della Cassa di Risparmio hanno organizzato un presidio pubblico in occasione dello sciopero proclamato per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati accompagnati dal coinvolgimento delle organizzazioni sindacali Fisac Cgil, Fabi, First Cisl e Uilca. L'evento si è svolto in un momento di confronto tra le parti, con l’obiettivo di sostenere le proprie richieste.

VOLTERRA – Le lavoratrici e i lavoratori della Cassa di Risparmio di Volterra, insieme alle organizzazioni sindacali Fisac Cgil, Fabi, First Cisl e Uilca, promuovono un presidio pubblico a Volterra in occasione dello sciopero indetto per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Appuntamento martedì (7 aprile) dalle 10 alle 13 in Piazza dei Priori a Volterra. “L’iniziativa – dicono i sindacati – nasce dopo il fallimento del tentativo di conciliazione e di fronte alla totale chiusura dell’azienda, che ha rifiutato ogni proposta di confronto sul rinnovo del contratto integrativo, limitandosi a proporre una semplice proroga dell’esistente senza affrontare le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Rinnovo del contratto integrativo, presidio alla Cassa di Risparmio di Volterra Siglato il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla ParkerÈ stato siglato oggi, 18 febbraio, l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla Parker di Sant'Angelo di Piove di Sacco,... Ikea Italia: "Raggiunta l’intesa sul rinnovo del contratto integrativo"Ikea Italia annuncia il raggiungimento di un’intesa sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. Temi più discussi: Ikea Italia, rinnovato il Contratto integrativo applicato agli oltre 7.600 dipendenti; Thales Alenia Space Italia e ALTEC: avviato il percorso UILM per il rinnovo del contratto integrativo aziendale; Ikea Italia, raggiunta intesa sul rinnovo del contratto integrativo con i sindacati; Rinnovo contratto integrativo aziendale IKEA: la resa di CGIL, CISL e UIL alla piattaforma aziendale. Ikea: raggiunta un’intesa sul rinnovo del Contratto integrativo aziendaleSESTO FIORENTINO - Raggiunta un’intesa sul rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (CIA) all’Ikea che garantisce ai co-worker IKEA sistemi innovativi ... piananotizie.it IKEA Italia: raggiunta l’intesa sul rinnovo del contratto integrativoIKEA Italia annuncia con un comunicato che le parti hanno raggiunto un’ intesa sul rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (CIA) che garantisce ai co-worker IKEA sistemi innovativi e condizioni ... affaritaliani.it Spalletti e il rinnovo del contratto " arriverà con naturalezza" #Tuttosport facebook #Malen e la certezza della #Roma sul futuro: il piano giallorosso per il rinnovo del suo bomber x.com