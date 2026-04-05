Ora di pranzo hot sesso in spiaggia in pieno giorno | shock tra i turisti di Pasqua interviene la Polizia

Durante la domenica di Pasqua, sulla spiaggia riminese nei pressi del Bagno 30, una coppia è stata sorpresa mentre aveva un rapporto sessuale sulla battigia durante l'ora di pranzo. La scena ha attirato l'attenzione di numerosi presenti, tra turisti e bagnanti, che hanno assistito alla scena senza poterne evitare la vista. La Polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e riportare la calma.

L’episodio, ripreso dai cellulari di diversi passanti increduli, ha trasformato una tranquilla giornata festiva in una scena di degrado Hanno scelto la spiaggia per liberare i bollenti spiriti. Scene sconcertanti nella domenica di Pasqua sul litorale riminese, nei pressi del Bagno 30, dove una coppia è stata sorpresa all'ora di pranzo a consumare un rapporto sessuale completo sulla battigia, incurante della folla e della luce del sole. L’episodio, ripreso dai cellulari di diversi passanti increduli, ha trasformato una tranquilla giornata festiva in una scena di degrado che ha sollevato non poche polemiche tra i presenti. Secondo le testimonianze, i due hanno continuato i loro atteggiamenti intimi per diversi minuti, nonostante la zona fosse frequentata da famiglie e turisti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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