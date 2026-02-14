Controllava i lavoratori con una telecamera non segnalata | multa salata

I carabinieri di Pontecorvo hanno scoperto che un'azienda controllava i dipendenti attraverso una telecamera non segnalata, causando una multa salata. Durante un’ispezione, i militari hanno trovato dispositivi di sorveglianza posizionati in modo nascosto, senza averne comunicato la presenza ai lavoratori. L’intervento è stato coordinato con il supporto dei Nas di Latina e dell’Ispettorato del Lavoro di Frosinone, che hanno verificato anche altre irregolarità nelle attività commerciali locali.

I carabinieri della stazione di Pontecorvo, coadiuvati nella fase esecutiva dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina e di quelli del Nucleo ispettorato del Lavoro CC di Frosinone, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali operanti sul territorio. Nel corso delle verifiche presso un negozio di ortofrutta, è stata riscontrata la mancata informazione relativa all'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli esposti alla vendita. Per tale violazione è stata applicata una sanzione amministrativa pari a 1100 euro. I carabinieri di Pontecorvo, con i Nas, hanno poi controllato un autolavaggio a mano, trovando alcune irregolarità.