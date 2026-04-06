Riccardo Totti è il fratello di Francesco Totti, ex calciatore e simbolo della Roma. Per molti anni ha mantenuto un basso profilo, lontano dall’attenzione dei media. La sua carriera professionale è principalmente legata al settore commerciale e imprenditoriale, senza coinvolgimenti nel mondo del calcio. La sua presenza pubblica è stata molto più discreta rispetto a quella di suo fratello, noto per aver trascorso tutta la carriera nella squadra della capitale italiana.

Per anni è rimasto nell’ombra, lontano dai riflettori che hanno sempre inseguito suo fratello Francesco, storico capitano della Roma e calciatore di fama mondiale. Eppure, oggi, il nome di Riccardo Totti sta iniziando a circolare con insistenza, conquistando, suo malgrado, le pagine della cronaca e del gossip. Discreto, riservato, quasi invisibile al grande pubblico, Riccardo è sempre stato una presenza silenziosa ma centrale nell’universo Totti. Ora, però, qualcosa è cambiato e, all’improvviso, il suo nome quasi sconosciuto ai più fino a poco tempo fa, è balzato al centro della scena per delle accuse piuttosto pesanti che vedono coinvolta una delle attività di famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Riccardo Totti, chi è il fratello di Francesco e la carriera insieme

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