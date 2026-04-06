Report risultato gol rigori completi come perfetto Il rigore di Struijk decide assolutamente notevole i quarti di finale della FA Cup

Il match dei quarti di finale della FA Cup si è concluso con una vittoria decisa dai calci di rigore. Pascal Struijk ha segnato il rigore decisivo, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Durante la partita, sono stati segnati diversi gol e, tra le varie occasioni, un rigore è stato assegnato e trasformato con precisione. La sfida ha visto anche altri tiri dal dischetto, ma a prevalere è stato il tiro di Struijk.

2026-04-05 23:25:00 Il web non parla d’altro: Il rigore vincente di Pascal Struijk ai rigori ha mandato il Leeds United alle semifinali di FA Cup per la prima volta dal 1987 con la vittoria contro una squadra del West Ham United che ha segnato due gol dopo il 90esimo minuto forzando i tempi supplementari in uno straordinario pareggio allo Stadio di Londra. Il gol di Ao Tanaka al 26? e il rigore di Dominic Calvert-Lewin a 15 minuti dalla fine hanno portato il Leeds in controllo prima che Mateus Fernandes rispondesse al 93? e Axel Disasi pareggiasse gli Hammers tre minuti dopo. Al West Ham sono stati annullati due gol durante i tempi supplementari, con Lucas Perri – eroe del Leeds nella vittoria ai rigori a Birmingham al quarto turno – che ha parato ai rigori su Jarrod Bowen e Pablo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Report, risultato, gol, rigori completi come “perfetto” Il rigore di Struijk decide “assolutamente notevole” i quarti di finale della FA Cup Report, risultati e gol mentre la squadra della Premier League approda ai quarti di finale della FA Cup2026-03-08 20:44:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Leeds si è assicurato un posto nei quarti di finale della FA Cup... Southampton-Arsenal: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche dei quarti di finale della FA Cup2026-04-04 20:30:00 Il web non parla d’altro: Il sogno dell’Arsenal di una quadrupla potrebbe essere finito, ma i Gunners hanno ancora molto da...