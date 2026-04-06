Renault Espace e Rafale 2026 | più tecnologia e comfort

Renault ha annunciato aggiornamenti per i modelli Espace e Rafale, due veicoli che rappresentano una parte importante della gamma europea dell’azienda. Le novità si concentrano sull’integrazione di nuove tecnologie e miglioramenti nel comfort, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel segmento di mercato di riferimento. Le modifiche saranno introdotte nel corso del 2026, puntando a offrire un’esperienza di guida più avanzata e più confortevole.

(Adnkronos) – Renault continua a spingere sull’alto di gamma e aggiorna due modelli chiave della propria strategia europea: Espace e Rafale. Le novità introdotte per il 2026 puntano a migliorare l’esperienza a bordo, con un focus particolare su connettività, comfort e assistenza alla guida. È un’evoluzione coerente con il percorso intrapreso da Renault, che negli ultimi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Renault Espace 2026, la prova del restyling: l’ibrido 7 posti perfetto per viaggiareRenault Espace è una di quelle vetture che rappresentano un vero pezzo di storia dell’automobile europea.

Renault 4 E-Tech: l’icona che torna elettrica con più spazio e più tecnologiaRiportare in vita un nome come Renault 4 è un’operazione delicata, quasi chirurgica.

RENAULT ESPACE 2026 | spazio, tecnologia e comfort messi alla prova

Temi più discussi: Renault Espace e Rafale MY2026: tutte le novità su tecnologia, dotazioni e motori | Quattroruote.it; RENAULT ARRICCHISCE I SUOI MODELLI ALTO DI GAMMA: ESPACE E RAFALE; Renault aggiorna per il 2026 le sue Austral, Espace e Rafale; Renault Espace e Rafale quante idee in più.

Renault Espace e Rafale 2026: più tecnologia e comfortRenault continua a spingere sull’alto di gamma e aggiorna due modelli chiave della propria strategia europea: Espace e Rafale. Le novità introdotte per il 2026 puntano a migliorare l’esperienza a ... adnkronos.com

Renault cambia passo: Espace e Rafale puntano più in altoRenault aggiorna Espace e Rafale con più tecnologia, più comfort e un messaggio chiaro: crescere davvero nel segmento alto. Il marchio francese sta usando i suoi modelli più ricchi per mandare un mess ... affaritaliani.it

Renault Espace e Rafale 2026: il SUV diventa un hub ultra-tech facebook

Renault Espace e Rafale 2026: ancora più connesse e sicure x.com