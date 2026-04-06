Un attacco ucraino nella regione del Lugansk, nel Donbas, ha causato l'intrappolamento di 41 minatori nella miniera di carbone Belorechenskaya. Successivamente, i soccorritori sono intervenuti per mettere in salvo i lavoratori. La miniera si trova nel territorio contestato della regione, dove spesso si registrano scontri e operazioni militari. Al momento, non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alla situazione o alle cause dell’attacco.

Un raid ucraino nella regione contesa del Lugansk, nel Donbas ucraino ha intrappolato 41 minatori nel sottosuolo della miniera di carbone Belorechenskaya. Dopo alcune ore, i lavoratori sono stati tutti tratti in salvo. L'incidente era stato innescato da un attacco condotto dalle forze armate ucraine, che aveva compromesso gravemente la rete di alimentazione dell'impianto estrattivo. La notizia del salvataggio è stata diffusa in mattinata dal gruppo industriale proprietario della struttura e rilanciata dall'agenzia di stampa russa Tass, confermando la messa in sicurezza dell'intero turno di lavoratori. Come originariamente riportato da Interfax, l'emergenza ha avuto inizio durante la notte, quando un raid ucraino ha centrato il territorio della miniera danneggiando in modo critico la sottostazione elettrica locale. 🔗 Leggi su Today.it

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