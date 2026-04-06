Nel derby di Pasquetta a Bollate, la Quick Mill ha ottenuto una vittoria netta sui Lacomes con il risultato di 10-4. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha prevalso sulla neopromossa, in un confronto giocato davanti al proprio pubblico. La sfida tra le due squadre si è svolta in un solo incontro, senza ulteriori turni o fasi successive.

La Quick Mill ha dominato il derby di Pasquetta a Bollate, sconfiggendo i Lacomes in un doppio confronto che ha trionfare la storica società locale sulla neopromossa. L’evento, svoltosi lunedì mattina, ha sancito la superiorità tecnica del club più titolato della città. Il primo match si è aperto con una spinta sorprendente dei Lacomes. Giorgia Colino ha messo a rete il primo punto grazie a un doppio colpito da Kortokrax, mentre Giulia Colino ha firmato lo 0-2 su una volata di sacrificio di Lopez. La rimonta della Quick Mill è partita nel terzo inning. Modrego Lopez ha segnato dopo un sacrificio di Bigatton, seguito immediatamente da due solo homer realizzati da Zayas Perez e Elisa Cecchetti, che hanno ribaltato il risultato sul 3-2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quick Mill travolge i Lacomes: derby di Bollate finito 10-4

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