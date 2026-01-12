Un viaggio di 53 minuti tra grattacieli e metropolitana dove ogni quartiere vibra come una cassa armonica

Un viaggio di 53 minuti tra i quartieri di New York, tra grattacieli e metropolitana, rivela come ogni zona della città abbia un suo ritmo e un’energia distintiva. Jovanotti ci guida alla scoperta di questa metropoli vibrante, condividendo il suo legame personale con la città e offrendo uno sguardo esclusivo sul processo creativo dietro il suo ultimo album, Niuiorcherubini, realizzato in soli sei giorni di intensa ispirazione.

( a skanews) – Jovanotti ci porta a New York, città che da sempre occupa un posto speciale nel suo cuore e che ha ispirato alcune delle sue canzoni più amate, in uno speciale unico alla scoperta dell’anima musicale della metropoli che non dorme mai, raccontando il legame profondo che lo unisce a questo luogo magico e svelando il «making of» del suo ultimo album Niuiorcherubini, nato in soli sei giorni di creatività travolgente. Il documentario Jovayork – La musica dell’anima sarà in prima visione su Sky Uno e Sky Documentaries il 12 gennaio alle 21.15, su Sky Arte il 14 gennaio alle 20.15, in streaming solo su NOW e disponibile On Demand. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un viaggio di 53 minuti tra grattacieli e metropolitana, dove ogni quartiere vibra come una cassa armonica Leggi anche: Haaland segna un gol ogni 53 minuti Leggi anche: La città dove ogni casa è un’opera d’arte colorata: il quartiere bohémien che sembra uscito da una fiaba Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Guasto alla stazione di Latina: treni soppressi, limitati o in viaggio con ritardi fino a 120 minuti, disagi anche per i pendolari romani, aggiornamenti per i viaggiatori - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.