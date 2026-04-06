Questi alimenti possono prevenire Alzheimer e malattie cardiache

Recenti studi indicano che alcuni alimenti consumati regolarmente potrebbero contribuire a ridurre il rischio di sviluppare malattie come l’Alzheimer e le patologie cardiache. Questi effetti sono legati alle proprietà di determinati nutrienti presenti in alcuni cibi, che nel tempo possono influenzare la salute cerebrale e cardiovascolare. La scelta di cosa mangiare quotidianamente può quindi incidere sulla prevenzione di alcune malattie croniche in età avanzata.

Ad individuare questi cibi salutari una ricerca che mostra come l’alimentazione influenzi in modo determinante l’invecchiamento, incidendo sulla durata e la qualità della vita Ciò che portiamo in tavola con il passare degli anni non influenza soltanto il peso o i livelli di colesterolo, ma può determinare il numero di malattie croniche che affronteremo in età avanzata. A confermarlo - come riportano i colleghi di Today.it - è un ampio studio svedese del Karolinska Institutet, pubblicato sulla rivista Nature Aging. Con esso i ricercatori hanno osservato come alcuni regimi alimentari possano rallentare l’insorgenza contemporanea di più patologie, come malattie cardiovascolari e demenza, mentre diete ad alto potere infiammatorio hanno l’effetto opposto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Come prevenire l'Alzheimer

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