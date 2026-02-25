Afragola atti osceni davanti al centro commerciale | coppia denunciata dalla Polizia Locale

Atti osceni in luogo pubblico nello spazio antistante il centro commerciale di arredamento, a pochi passi dal cimitero comunale ad Afragola. Gli agenti della Polizia Locale hanno denunciato due cittadini di sesso maschile, colti in flagranza mentre compivano atti contrari alla pubblica decenza. L’intervento è scattato dopo diverse segnalazioni relative alla presenza, in pieno giorno, di uomini che si appartavano in un’area munita di sbarra nei pressi del parcheggio del noto store di arredamento. Un luogo particolarmente frequentato da famiglie, donne e bambini. A seguito delle segnalazioni, il Dirigente Comandante, Colonnello Antonio Piricelli, ha disposto un’attività mirata di monitoraggio e controllo del territorio, con agenti in borghese appostati nella zona indicata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

