Da martedì 7 aprile a venerdì 10 aprile, nel quartiere di Prato Sud, Publiacqua effettuerà interventi sulla rete idrica. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi cali di pressione e carenze d’acqua in alcune aree a causa dell’installazione di una nuova condotta collegata al progetto dell’Hub Tessile. La manutenzione è finalizzata a migliorare il servizio nella zona e coinvolge l’uso di autobotti per garantire l’approvvigionamento idrico.

Publiacqua interverrà sulla rete idrica della zona sud tra martedì 7 aprile e venerdì 10 aprile, causando possibili carenze d’acqua per l’installazione di una nuova condotta legata al progetto dell’Hub Tessile. L’operazione riguarderà un ampio settore della città, dove i residenti dovranno fare i conti con cali di pressione e l’eventualità che l’acqua presenti una colorazione torbida. I disagi colpiranno in modo particolare chi abita in appartamenti situati ai piani alti e non dispone di un sistema di autoclave, specialmente durante le fasce orarie di massimo prelievo. La mappatura delle aree a rischio e i punti di approvvigionamento. Il perimetro degli interventi parte dalla zona di Confini e Capalle, spostandosi a sud del Bisenzio fino a raggiungere via dell’Olmo nel comune di Campi Bisenzio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato Sud: Hub Tessile, cali d’acqua e autobotti fino al 10 aprile

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Dal 7 al 10 aprile basse pressioni sull'area Sud di #Prato e su #Capalle a Campi Bisenzio publiacqua.it/07-1004-lavori… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com

Informiamo i cittadini del Comune di Prato e del Comune Campi Bisenzio che, causa lavori di posa della nuova condotta idrica in uscita dal nostro impianto, nell’ambito degli interventi del nuovo “Hub Tessile”, . ` facebook